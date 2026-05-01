Números ganadores de El Sinuano: sorteos día y noche del viernes 1 de mayo

Los resultados de El Sinuano Día y Noche correspondientes al viernes 1 de mayo ya están disponibles, una información esperada por miles de jugadores que siguen de cerca cada sorteo con la ilusión de acertar el número ganador.

Este popular juego de azar, que se ha consolidado como una de las opciones favoritas en Colombia, realiza dos sorteos diarios: uno en la jornada diurna y otro en la noche.

Esta dinámica permite más oportunidades de probar la suerte, convirtiéndose en una alternativa ágil y entretenida para quienes disfrutan de este tipo de juegos.

En cada sorteo, los números son seleccionados de forma aleatoria, lo que garantiza transparencia en el proceso y mantiene la expectativa entre los apostadores.

Sinuano Día

Número ganador: 4871.

La quinta: 6.

Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

La quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar sus comprobantes de apuesta, ya que son indispensables en caso de resultar ganadores.