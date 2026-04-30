Números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy, jueves 30 de abril

En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas, destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Números ganadores hoy Colombia 30 de abril: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

El Sinuano Día

Número ganador: 4317

La Quinta: 7

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 30 de abril

Por otra parte, el próximo sorteo El Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 1 de mayo a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: