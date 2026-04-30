Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 30 de abril

La Antioqueñita se ha logrado consolidar como uno los juegos de azar más populares de Colombia, ofreciendo a sus apostadores dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

Estos sorteos se han convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar una significativa suma de dinero y darle un giro a su vida con el beneficio.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de personas que confían en la suerte para lograr el objetivo de obtener el gran premio.

En el sorteo de este jueves, 30 de abril de 2026, en la versión de La Antioqueñita Día, el número ganador fue 4842, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’, número 5.

Resultados de La Antioqueñita Día este jueves, 30 de abril

Número ganador: 4842.

Quinta balota: 5.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este jueves, 30 de abril

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 29 de abril de 2026: 3862 – Quinta balota: 5

Quinta balota: Sorteo del 28 de abril de 2026: 6396 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 27 de abril de 2026: 6835 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde