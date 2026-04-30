Último Baloto del mes: resultados del sorteo 2650 del miércoles 29 de abril de 2026

El Baloto cerró el mes con uno de los sorteos más esperados por los jugadores en Colombia. Este miércoles 29 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo número 2650, recordando que este juego de azar opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en todo el país.

Para esta jornada, el acumulado del Baloto alcanzó los 34.800 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 21.900 millones de pesos, consolidándose como uno de los premios más altos del momento.

Resultados del sorteo del Baloto del 29 de abril de 2026

Acumulado de $34.800 millones

Número ganador: 04 - 16 - 25 - 27 - 37

04 - 16 - 25 - 27 - 37 Súper balota: 03

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 29 de abril de 2026

Acumulado de $21.900 millones

Número ganador: 03 - 06 - 07 - 13 - 28

03 - 06 - 07 - 13 - 28 Súper balota: 02

El sorteo 2650 del Baloto se jugó el 29 de abril de 2026 con cifras millonarias en disputa. Foto: Getty Images / Baloto

Así se han movido los últimos resultados del Baloto

El comportamiento reciente de las cifras sigue siendo observado de cerca por los apostadores. Estos fueron los números de los últimos tres sorteos del Baloto con súper balota:

27 de abril de 2026: 06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05

06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05 25 de abril de 2026: 01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01

01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01 22 de abril de 2026: 05 - 12 - 30 - 36 - 40 - 09

Por su parte, en Baloto Revancha, los resultados recientes fueron:

27 de abril de 2026: 01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14

01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14 25 de abril de 2026: 12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04

12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04 22 de abril de 2026: 11 - 16 - 29 - 37 - 39 - 03