Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del jueves 30 de abril de 2026

La dinámica ya es conocida y, justamente por eso, sigue funcionando: este juego apuesta por duplicar la emoción con dos sorteos en un mismo día, pensado para quienes quieren más de una oportunidad.

Números ganadores hoy Colombia 30 de abril: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada empieza temprano, cerca de la 1:00 p. m., un horario que cae perfecto para los que no aguantan la espera y prefieren saber de una vez cómo les fue. Pero el plato fuerte llega en la noche, sobre las 8:00 p. m., cuando la expectativa crece y más de uno ya repasa su número en la cabeza.

Esa es la clave de su éxito: dos momentos, tarde y noche, sin enredos. Una fórmula sencilla, pero efectiva, que mantiene a sus seguidores mirando el reloj un par de veces al día.

Resultado de Chontico Día – jueves 30 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 3025 - 9

Tres últimos: 025

Dos últimos: 25

Cifra completa: 3025

Quinta: 9

Resultado de Chontico Noche – jueves 30 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

29 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7

28 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7

27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9

Chontico Noche