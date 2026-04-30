Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del jueves 30 de abril de 2026

La dinámica ya es conocida y, justamente por eso, sigue funcionando: este juego apuesta por duplicar la emoción con dos sorteos en un mismo día, pensado para quienes quieren más de una oportunidad.
La jornada empieza temprano, cerca de la 1:00 p. m., un horario que cae perfecto para los que no aguantan la espera y prefieren saber de una vez cómo les fue. Pero el plato fuerte llega en la noche, sobre las 8:00 p. m., cuando la expectativa crece y más de uno ya repasa su número en la cabeza.
Esa es la clave de su éxito: dos momentos, tarde y noche, sin enredos. Una fórmula sencilla, pero efectiva, que mantiene a sus seguidores mirando el reloj un par de veces al día.
Resultado de Chontico Día – jueves 30 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 3025 - 9
- Tres últimos: 025
- Dos últimos: 25
- Cifra completa: 3025
- Quinta: 9
Resultado de Chontico Noche – jueves 30 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 29 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7
- 28 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7
- 27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9
Chontico Noche
- 29 de abril de 2026 - 2187. La Quinta: 0
- 28 de abril de 2026 - 5973. La Quinta: 4
- 27 de abril de 2026 - 5284. La Quinta: 8