Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del jueves 25 de junio de 2026

Este jueves, 25 de junio de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darle un giro a sus finanzas.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 25 de junio de 2026

El sorteo 8472 dejó como número ganador el 8229, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por “La Quinta”, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 25 de junio de 2026

Premio mayor: 8229 - 6

Tres últimos: 229.

Dos últimos: 29.

Cifra completa: 8229.

La Quinta: 6.

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 25 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el viernes 26 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

24 de junio de 2026 - 3964. La Quinta: 8.

La Quinta: 23 de junio de 2026 - 3973. La Quinta: 2.

La Quinta: 22 de junio de 2026 - 7048. La Quinta: 4.

Chontico Noche