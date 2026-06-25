Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este jueves 25 de junio de 2026

La Antioqueñita es uno de los juegos de azar más populares de Colombia. Esta lotería cuenta con dos sorteos diarios, consolidándose como una excelente alternativa para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo indica su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 25 de junio de 2026, el número ganador fue 2394, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 4.

Resultados de La Antioqueñita Día este jueves, 25 de junio de 2026

Número ganador: 2394.

Quinta balota: 4.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este jueves, 25 de junio de 2026

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 24 de junio de 2026: 9753 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 23 de junio de 2026: 1628 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 22 de junio de 2026: 9603 – Quinta balota: 0.

La Antioqueñita Tarde