¿Cómo está la movilidad hoy? Este es el reporte de la Alcaldía para este viernes 26 de junio

La Secretaría de Gobierno entregó el reporte de movilidad para este viernes 26 de junio. Desde las primeras horas del día, la entidad mantiene monitoreo en ocho puntos estratégicos de la ciudad para hacer seguimiento a las posibles manifestaciones y atender las novedades que puedan afectar el orden público.

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Además, este viernes la ciudad tendrá 10 actividades en el marco de la celebración del orgullo LGBTIQ+. Los interesados pueden asistir a la ‘Conmemoración LGBTI: Habitar(nos), atravesar(nos), invertir(nos)’, que se realizará el día de hoy en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Uno de los puntos de la ciudad que está siendo monitoreado es la Plaza de Bolívar, donde hay una manifestación del Sindicato del Ministerio de la Igualdad. Los trabajadores han venido protestando los últimos días por el cierre de la entidad.

“Los asistentes permanecen a la espera de la llegada de más participantes para posteriormente movilizarse hacia el DAPRE, donde tienen programada una reunión”, indicó la Secretaría de Gobierno.

En Petrobras, Puente Aranda, se encuentra un equipo de diálogo social de la entidad para acompañar al Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos de la Industria de la Vigilancia y Seguridad Privada. Hasta ahora, la jornada se desarrolla de manera pacífica, sin bloquear los accesos de ingreso o salida.

El mismo sindicato también hace presencia en la calle 26 #68C-59, de Fontibón, donde convocaron un mitin en contra de Seguridad Oncor Ltda. En la Universidad Nacional, en Teusaquillo, se realizó una invitación a participar en un evento llamado ‘¡Marcha nacional! Defensamos la democracia y la revolución’; sin embargo, hasta el momento no hay presencia de participantes.

En el Portal Américas permanece inactiva la convocatoria de una marcha, al igual que en la Terminal del Sur, en Bosa, y en el parque Villa Javier, de la localidad de San Cristóbal.

Se reportó alto flujo vehicular en la Autosur. Foto: SDM

En Usme, en la calle 75 Sur #7A-39, se programó una velatón en homenaje a Johan Stiven Rodríguez Galindo que, por ahora, no registra asistencia de personas.

Movilidad en Bogotá

Esta mañana, se presentó un accidente en la transversal 28 con calle 53B bis, en el que un motociclista perdió la vida. Tras las actividades de Medicina Legal, la vía fue rehabilitada.

En la Autopista Sur se registró alto flujo vehicular y en la intersección de la carrera 15 con calle 94 hubo una falla semafórica que ya fue solucionada. Además, se recuperó el paso en la avenida José Celestino Mutis con carrera 105, sentido occidente-oriente, tras el retiro de la carrocería tipo furgón que permanecía sobre la vía.

Ojo, usuarios: A partir del viernes 26 de junio habrá cierres nocturnos en la estación temporal Av. Jiménez por obras del Metro

Asimismo, volvió a la normalidad la circulación en la avenida Cali con calle 6A, sentido norte-sur, y en la avenida Suba con carrera 91, sentido oriente-occidente. En la localidad de Kennedy se presentó un siniestro entre un tractocamión y un taxi en la avenida Cali con calle 6A, mientras que en la Autopista Norte con calle 151, sentido norte-sur, permanece un bus varado que aún no ha sido retirado de la vía.