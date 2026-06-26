Jürgen Klopp, rabioso por caída de Alemania vs. Ecuador en el Mundial 2026: a nadie salvó

Un primer batacazo del Mundial 2026 se dio el pasado miércoles cuando Ecuador venció por 2-1 a Alemania. Aunque la ‘Tri’ mereció más en sus primera dos salidas, solo hasta la tercera y contra la potencia del grupo de le dio el ansiado triunfo.

Fueron tres puntos de oro para los sudamericanos, quienes alcanzaron cuatro unidades que les permitieron entrar clasificados a la siguiente ronda como un mejor tercero.

Partidazo entre Ecuador y Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Mientras en Ecuador la felicidad fue total, en Alemania la desazón hizo que las críticas salieran a la superficie. Julian Nagelsmann como técnico de los germanos fue señalado por la forma en la que se afrontó la fecha 3.

Alemania equivocó los caminos

Uno de los críticos más fuertes en medio de la derrota alemana fue Jürgen Klopp. Dicho entrenador que es bien conocido en Colombia por su aporte a Luis Díaz mientras ambos estuvieron en Liverpool, no tuvo reparo en lanzar dardos.

Durante una de sus intervenciones en MagentaTV donde trabaja como comentarista aseveró: “Los recursos equivocados” frente a “un rival agresivo” y practicara “el fútbol equivocado”.

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Para Klopp los caminos se equivocaron desde el principio del compromiso: “Desde el minuto 12 no tuvimos profundidad” y criticó que el equipo defendiera“ en bloque bajo, como si quisiera ensayarlo”.

“Hubo demasiadas cosas que no funcionaron. No dio la impresión de que fuéramos a pasearnos por las siguientes rondas”, manifestó alterado por la manera en que a la Mannschaft se le vio jugar.

“Una catástrofe”

Klopp se sintió inconforme por lo hecho por la selección de su país. A la delegación le pidió que de cara a la siguiente ronda tenían que “mezclar nuestra calidad con una mentalidad extraordinaria”, subrayó.

Selección de Alemania perpleja por un gol en contra vs. Ecuador en el Mundial 2026. Foto: El País

Sobre otros aspectos del juego también fue cruel con las criticas: “Tenemos que aumentar el ritmo. Ecuador jugó con mucha más emoción porque se jugaban seguir vivos. Debemos igualar, como mínimo, esa intensidad”.

En su último análsis advirtió otro aspecto errado que vio: “Perder balones ya es malo, pero perderlos en las zonas equivocadas es una catástrofe” y recordó que “nos devoraron en los duelos en el centro del campo”.

Julian Nagelsmann da la cara

El entrenador al mando del Alemania asumió los señalamientos que recibió su equipo. Sin embargo, no quiso ahondar en ellos y prefirió ver hacia el futuro cercano donde deberán demostrar de qué están hecho si aspiran a ser campeones.

“Tenemos que aprender de (la derrota) y mejorar, pero también ​tenemos que ​mirar hacia adelante. El lunes ​es importante que empecemos bien”, proyectó.

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Sobre los errores puntuales que a su consideración cometieron, dijo: “Cuando tienes un comienzo tan bueno y te pones por delante en el marcador, hay que ‌ser paciente para encontrar los espacios ​que permitan construir el juego. Hoy ​hemos perdido un poco ​el control tras adelantarnos”.

Hasta el momento Alemania solo tiene asegurado que pasó de primero en su grupo. Su rival aún no está definido, pero saldrá de un mejor tercero de los grupos A, B, C, D o F, según los ítems de desempate establecidos.