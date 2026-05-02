Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del sábado 2 de mayo de 2026

La fórmula no es nueva, pero sigue dando resultados: este juego mantiene enganchados a sus seguidores con dos sorteos en un mismo día, una estrategia pensada para quienes quieren duplicar sus chances.
La dinámica arranca temprano, alrededor de la 1:00 p. m., ideal para los impacientes que prefieren salir de dudas cuanto antes. Sin embargo, el momento más esperado llega en la noche, cerca de las 8:00 p. m., cuando la tensión sube y más de uno ya repasa su número mentalmente.
Ahí está el truco de su éxito: dos citas claras, una en la tarde y otra en la noche, sin complicaciones. Una mecánica simple, pero efectiva, que mantiene a la gente pendiente del reloj más de una vez al día.
Resultado de Chontico Día – sábado 2 de mayo
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 4971 - 6
- Tres últimos: 971
- Dos últimos: 71
- Cifra completa: 4971
- Quinta: 6
Resultado de Chontico Noche – sábado 2 de mayo
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7
- 30 de abril de 2026 - 3025. La Quinta: 9
- 29 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7
Chontico Noche
- 1 de mayo de 2026 - 3243. La Quinta: 0
- 30 de abril de 2026 - 3632. La Quinta: 8
- 29 de abril de 2026 - 2187. La Quinta: 0