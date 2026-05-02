Resultado de las loterías Chontico Día y Noche del sábado 2 de mayo de 2026

La fórmula no es nueva, pero sigue dando resultados: este juego mantiene enganchados a sus seguidores con dos sorteos en un mismo día, una estrategia pensada para quienes quieren duplicar sus chances.

Lotería Antioqueñita día y tarde: estos son los resultados del 2 de mayo que dejaron nuevos ganadores

La dinámica arranca temprano, alrededor de la 1:00 p. m., ideal para los impacientes que prefieren salir de dudas cuanto antes. Sin embargo, el momento más esperado llega en la noche, cerca de las 8:00 p. m., cuando la tensión sube y más de uno ya repasa su número mentalmente.

Ahí está el truco de su éxito: dos citas claras, una en la tarde y otra en la noche, sin complicaciones. Una mecánica simple, pero efectiva, que mantiene a la gente pendiente del reloj más de una vez al día.

Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado de Chontico Día – sábado 2 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4971 - 6

Tres últimos: 971

Dos últimos: 71

Cifra completa: 4971

Quinta: 6

Resultado de Chontico Noche – sábado 2 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

El popular chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada noche, miles de apostadores esperan los números oficiales con la esperanza de acertar y obtener un premio. Foto: Montaje El País

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7

30 de abril de 2026 - 3025. La Quinta: 9

29 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7

Chontico Noche