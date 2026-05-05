Con una dinámica sencilla que no pierde vigencia, la Lotería Chontico mantiene a sus jugadores atentos dos veces al día, apostándole a un formato que combina inmediatez y expectativa.
Este martes 5 de mayo, la primera oportunidad llega temprano, alrededor de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren conocer resultados sin tener que esperar demasiado.
Sin embargo, el momento de mayor tensión se reserva para la noche, cerca de las 8:00 p. m., cuando se realiza el sorteo principal y crece la emoción entre quienes ya eligieron su número.
Así, con este esquema de doble jugada, el juego se mantiene vigente gracias a una propuesta directa, fácil de seguir y con emoción garantizada tanto en la tarde como al cierre del día.
Resultado de Chontico Día – martes 5 de mayo
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 1425 - 1
- Tres últimos: 425
- Dos últimos: 25
- Cifra completa: 1425
- Quinta: 1
Resultado de Chontico Noche – martes 5 de mayo
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 4 de mayo de 2026 - 0336. La Quinta: 6
- 3 de mayo de 2026 - 7816. La Quinta: 7
- 2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6
Chontico Noche
- 4 de mayo de 2026 - 5562. La Quinta: 2
- 3 de mayo de 2026 - 2817. La Quinta: 8
- 2 de mayo de 2026 - 1614. La Quinta: 3