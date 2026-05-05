Con una dinámica sencilla que no pierde vigencia, la Lotería Chontico mantiene a sus jugadores atentos dos veces al día, apostándole a un formato que combina inmediatez y expectativa.

Los resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy martes, 5 de mayo

Este martes 5 de mayo, la primera oportunidad llega temprano, alrededor de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren conocer resultados sin tener que esperar demasiado.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se reserva para la noche, cerca de las 8:00 p. m., cuando se realiza el sorteo principal y crece la emoción entre quienes ya eligieron su número.

Así, con este esquema de doble jugada, el juego se mantiene vigente gracias a una propuesta directa, fácil de seguir y con emoción garantizada tanto en la tarde como al cierre del día.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Resultado de Chontico Día – martes 5 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 1425 - 1

Tres últimos: 425

Dos últimos: 25

Cifra completa: 1425

Quinta: 1

Resultado de Chontico Noche – martes 5 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

4 de mayo de 2026 - 0336. La Quinta: 6

3 de mayo de 2026 - 7816. La Quinta: 7

2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6

Chontico Noche