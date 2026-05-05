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¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico día y noche en el sorteo de este martes, 5 de mayo

Esta es la combinación numérica que resultó ganadora en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
5 de mayo de 2026 a las 1:15 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche
Resultado lotería Chontico día y noche Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

Con una dinámica sencilla que no pierde vigencia, la Lotería Chontico mantiene a sus jugadores atentos dos veces al día, apostándole a un formato que combina inmediatez y expectativa.

Los resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy martes, 5 de mayo

Este martes 5 de mayo, la primera oportunidad llega temprano, alrededor de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren conocer resultados sin tener que esperar demasiado.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se reserva para la noche, cerca de las 8:00 p. m., cuando se realiza el sorteo principal y crece la emoción entre quienes ya eligieron su número.

Así, con este esquema de doble jugada, el juego se mantiene vigente gracias a una propuesta directa, fácil de seguir y con emoción garantizada tanto en la tarde como al cierre del día.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Resultado de Chontico Día – martes 5 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 1425 - 1

  • Tres últimos: 425
  • Dos últimos: 25
  • Cifra completa: 1425
  • Quinta: 1
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Resultado de Chontico Noche – martes 5 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 4 de mayo de 2026 - 0336. La Quinta: 6
  • 3 de mayo de 2026 - 7816. La Quinta: 7
  • 2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • 4 de mayo de 2026 - 5562. La Quinta: 2
  • 3 de mayo de 2026 - 2817. La Quinta: 8
  • 2 de mayo de 2026 - 1614. La Quinta: 3