Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 4 de mayo de 2026

La Lotería Chontico le apuesta a una fórmula simple que le sigue dando resultado: dos sorteos diarios que mantienen a sus jugadores pendientes del reloj en distintos momentos del día.
La primera jugada de este lunes 4 de mayo se realiza sobre la 1:00 p. m., ideal para quienes quieren salir rápido de la duda y no esperar hasta la noche.
Pero la tensión fuerte llega más tarde, cerca de las 8:00 p. m., cuando se lleva a cabo el sorteo principal y crece la expectativa entre quienes ya tienen su número listo.
Con este sistema de doble oportunidad, el juego se mantiene vigente sin complicarse: una dinámica directa, fácil de seguir y con emoción asegurada tanto en la tarde como en la noche.
Resultado de Chontico Día – lunes 4 de mayo
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 0336 - 6
- Tres últimos: 336
- Dos últimos: 36
- Cifra completa: 0336
- Quinta: 6
Resultado de Chontico Noche – lunes 4 de mayo
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 3 de mayo de 2026 - 7816. La Quinta: 7
- 2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6
- 1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7
Chontico Noche
- 3 de mayo de 2026 - 2817. La Quinta: 8
- 2 de mayo de 2026 - 1614. La Quinta: 3
- 1 de mayo de 2026 - 3243. La Quinta: 0