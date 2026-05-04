Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 4 de mayo de 2026

La Lotería Chontico le apuesta a una fórmula simple que le sigue dando resultado: dos sorteos diarios que mantienen a sus jugadores pendientes del reloj en distintos momentos del día.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de chances en Colombia este 4 de mayo

La primera jugada de este lunes 4 de mayo se realiza sobre la 1:00 p. m., ideal para quienes quieren salir rápido de la duda y no esperar hasta la noche.

Pero la tensión fuerte llega más tarde, cerca de las 8:00 p. m., cuando se lleva a cabo el sorteo principal y crece la expectativa entre quienes ya tienen su número listo.

Con este sistema de doble oportunidad, el juego se mantiene vigente sin complicarse: una dinámica directa, fácil de seguir y con emoción asegurada tanto en la tarde como en la noche.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultado de Chontico Día – lunes 4 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 0336 - 6

Tres últimos: 336

Dos últimos: 36

Cifra completa: 0336

Quinta: 6

Resultado de Chontico Noche – lunes 4 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

3 de mayo de 2026 - 7816. La Quinta: 7

2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6

1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7

Chontico Noche