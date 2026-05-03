¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del domingo 3 de mayo de 2026

La dinámica de la lotería Chontico es sencilla, pero funciona: dos sorteos en un mismo día, una fórmula que mantiene a sus seguidores atentos al reloj mañana y noche.

Lotería de Boyacá dejó millonario este 2 de mayo: cayó el premio mayor de $15.000 millones

El primer sorteo de este domingo 3 de mayo se juega hacia la 1:00 p. m., pensado para quienes no tienen paciencia y quieren saber rápido si la suerte estuvo de su lado. Más tarde, alrededor de las 8:00 p. m., llega el turno del sorteo principal, ese que concentra la mayor expectativa y pone a más de uno a repasar su número una y otra vez.

Así, con esta doble oportunidad diaria, el juego sigue sumando adeptos: una apuesta sin enredos, directa y con emoción repartida en dos momentos clave del día.

Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Resultado de Chontico Día – domingo 3 de mayo

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 7816 - 7

Tres últimos: 816

Dos últimos: 16

Cifra completa: 7816

Quinta: 7

Resultado de Chontico Noche – domingo 3 de mayo

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: 2817-8

Tres últimos: 817

Dos últimos: 17

Cifra completa: 2817

Quinta: 8

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6

1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7

30 de abril de 2026 - 3025. La Quinta: 9

Chontico Noche