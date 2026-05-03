Resultados de la Antioqueñita hoy 3 de mayo: estos fueron los números ganadores del sorteo

Este domingo 3 de mayo se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de la Antioqueñita, uno de los juegos más populares en Colombia por su frecuencia diaria y la posibilidad de ganar en dos jornadas distintas.

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Como es habitual, la lotería realizó sus dos sorteos, correspondientes a la franja del día y la noche, en los que miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Resultados de hoy:

Antioqueñita medio día: 0931

Quinta: 1

Antioqueñita tarde:

Este juego se ha consolidado como uno de los preferidos por los colombianos debido a su dinámica ágil, ya que ofrece premios todos los días y múltiples oportunidades para participar sin tener que esperar largos periodos entre sorteos.

Además, la Antioqueñita no solo premia a quienes aciertan el número exacto, sino también a quienes logran aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés constante de los jugadores.

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Cabe destacar que los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren validación directa con la entidad operadora, por lo que es clave conservar el tiquete original en buen estado.

Las autoridades recomiendan siempre consultar los resultados en canales oficiales para evitar confusiones y verificar correctamente el número jugado.

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este lunes volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país