Lotería de Boyacá dejó millonario este 2 de mayo: cayó el premio mayor de $15.000 millones

La noche de este sábado 2 de mayo se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que nuevamente entregó un millonario premio mayor de $15.000 millones.

Baloto: estos son los resultados del sorteo del sábado 2 de mayo 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del premio mayor fue el 3370 de la serie 275, combinación que ahora podría convertir a un colombiano en uno de los nuevos millonarios del país.

Este sorteo, que se juega cada sábado en la noche, mantiene una alta expectativa entre los apostadores, no solo por el premio mayor, sino por su amplio plan de incentivos que incluye premios secos de diferentes categorías.

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá entregó otros montos importantes, como el premio Fortuna de $1.000 millones, así como premios intermedios que oscilan entre los $300 millones y los $10 millones, lo que permite que múltiples jugadores resulten beneficiados en cada jornada.

Este tipo de premios en Colombia están sujetos a descuentos por impuestos, por lo que el ganador no recibe el monto total anunciado, aunque sigue siendo una suma que puede cambiar por completo su realidad económica.

Este es el número ganador de Super Astro Luna de este sábado 2 de mayo

El sorteo número 4622 se realizó, como es habitual, sobre las 10:40 p. m., con transmisión a nivel nacional, consolidándose como uno de los eventos más seguidos del fin de semana por quienes buscan cambiar su suerte.

Para quienes tengan el billete ganador, las autoridades recomiendan conservarlo en buen estado, verificar los resultados en canales oficiales y presentarse con documento de identidad para reclamar el premio correspondiente.

La próxima cita será el próximo sábado 9 de mayo, cuando nuevamente rodarán las balotas y miles de colombianos pondrán a prueba su suerte con la ilusión de quedarse con el millonario acumulado.