Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy martes, 5 de mayo de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este martes, 5 de mayo 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

¿Fue el ganador? Resultado lotería Chontico día y noche en el sorteo de este martes, 5 de mayo

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 3633, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 2.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este martes, 5 de mayo 2026

Premio mayor: 3633

La Quinta: 2

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este martes, 5 de mayo de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

Los resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy martes, 5 de mayo

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.