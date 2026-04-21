Resultado ganador del Baloto: números del sorteo tradicional y Revancha, lunes 20 de abril de 2026

El Baloto realizó este lunes 20 de abril de 2026 su sorteo número 2646, una jornada que volvió a captar la atención de los jugadores en todo el país. La modalidad tradicional registró un acumulado de 33.200 millones de pesos, mientras que en Baloto Revancha el premio acumulado alcanzó los 21.100 millones de pesos.

Resultados del Baloto (sorteo tradicional)

El sorteo 2646 del Baloto dejó el siguiente resultado:

Premio acumulado: 33.200 millones de pesos

33.200 millones de pesos Número ganador: 13 - 33 - 38 - 40 - 41

13 - 33 - 38 - 40 - 41 Súper balota: 08

Resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, el sorteo presentó las siguientes cifras:

Premio acumulado: 21.100 millones de pesos

21.100 millones de pesos Número ganador: 02 - 29 - 30 - 35 - 41

02 - 29 - 30 - 35 - 41 Súper balota: 01

El sorteo del Baloto de este 20 de abril ya tiene ganadores oficiales. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos resultados del Baloto (sorteos recientes)

En los tres sorteos anteriores del Baloto tradicional, estos fueron los números registrados:

18 de abril de 2026: 09 - 16 - 29 - 32 - 33 - 10

09 - 16 - 29 - 32 - 33 - 10 15 de abril de 2026: 07 - 11 - 16 - 27 - 28 - 14

07 - 11 - 16 - 27 - 28 - 14 13 de abril de 2026: 04 - 11 - 12 - 21 - 26 - 06

Últimos resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, los tres sorteos previos dejaron los siguientes resultados: