Estos son los resultados de Baloto del sábado 7 de marzo

Hay un nuevo acumulado en la modalidad tradicional y revancha.

8 de marzo de 2026, 6:47 a. m.
Resultados de Baloto.
Resultados de Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Este sábado, 7 de marzo de 2026, fueron revelados los números ganadores del Baloto, que tenía un acumulado de 25.600 millones de pesos, así como de la modalidad Revancha, con un premio de 17.300 millones de pesos.

Resultados del Baloto

Acumulado de $25.600 millones

  • Números: 03 - 11 - 30 - 38 - 41
  • Superbalota: 04

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $17.300 millones

  • Números: 01 - 03 - 08 - 20 - 21
  • Superbalota: 07

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los seis números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte. Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

