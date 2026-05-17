Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo 2657 del Baloto, realizado este sábado 16 de mayo de 2026, en el que se pusieron en juego millonarios acumulados, tanto en el premio principal como en la modalidad Revancha.

Como ocurre cada semana, miles de apostadores consultan los resultados para verificar si lograron acertar la combinación millonaria.

Este sábado 16 de mayo se realizó el sorteo número 2657 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país, cuyos sorteos se llevan a cabo únicamente los lunes, miércoles y sábados en Colombia.

Para esta edición, el premio acumulado del Baloto ascendió a 37.600 millones de pesos. Por su parte, la modalidad Revancha alcanzó un acumulado de 2.800 millones de pesos, convirtiéndose en una de las bolsas millonarias más atractivas del momento.

Resultados del sorteo del Baloto del 16 de mayo de 2026

Acumulado de $37.600 millones

Número ganador: 07 - 21 - 25 - 40 - 43

07 - 21 - 25 - 40 - 43 Súper balota: 11

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 16 de mayo de 2026

Acumulado de $2.800 millones

Número ganador: 04 - 09 - 16 - 22 - 28

04 - 09 - 16 - 22 - 28 Súper balota: 15

Así quedaron los últimos resultados del Baloto

En los sorteos anteriores, estos fueron los números ganadores que dejó el Baloto tradicional junto con su súper balota:

13 de mayo de 2026: 04 - 19 - 31 - 38 - 37 - 04

11 de mayo de 2026: 01 - 12 - 13 - 34 - 35 - 15

9 de mayo de 2026: 01 - 08 - 17 - 19 - 40 - 10

Por su parte, los últimos resultados de Baloto Revancha fueron: