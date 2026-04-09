Resultado del acumulado del Baloto: combinación ganadora del miércoles 8 de abril de 2026

El acumulado del sorteo principal alcanzó los 31.200 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha registró un acumulado de 20.100 millones de pesos.

Combinación ganadora del Baloto del 8 de abril

Resultados del sorteo del Baloto:

Acumulado: 31.200 millones de pesos

Número ganador: 16 – 17 – 26 – 38 – 41

16 – 17 – 26 – 38 – 41 Súper balota: 05

Resultados del Baloto Revancha

Acumulado: 20.100 millones de pesos

20.100 millones de pesos Número ganador: 02 – 03 – 22 – 25 – 36

02 – 03 – 22 – 25 – 36 Súper balota: 05

Números de los últimos tres sorteos del Baloto

Este miércoles, el Baloto sorprendió con su combinación ganadora y un jugoso acumulado para los acertantes. Foto: Getty Images / Baloto

Para los jugadores interesados en revisar tendencias recientes, estas fueron las combinaciones ganadoras en los últimos tres sorteos del Baloto:

Baloto tradicional:

6 de abril de 2026: 09 - 11 - 15 - 16 - 29 | Súper balota: 05

4 de abril de 2026: 04 - 13 - 19 - 31 - 40 | Súper balota: 09

1 de abril de 2026: 09 - 22 - 28 - 30 - 35 | Súper balota: 03

Baloto Revancha: