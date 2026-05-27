Resultado del Baloto y Revancha hoy: sorteo acumulado que supera los $40.000 millones de pesos

El Baloto realizó este miércoles 27 de mayo de 2026 el sorteo número 2661, uno de los más esperados por los jugadores en Colombia debido a que el acumulado entre la modalidad tradicional y la Revancha supera los $40.000 millones de pesos.

Para esta jornada, el acumulado del Baloto tradicional alcanzó los $39.600 millones, mientras que el Baloto Revancha llegó a los $3.800 millones, cifras que continúan despertando el interés de miles de apostadores en el país. Cabe recordar que este juego se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados.

Resultados del Baloto del 27 de mayo de 2026

Baloto tradicional

Acumulado de $39.600 millones

Número ganador: 40 - 14 - 07 - 23 - 20

Súper balota: 10

Baloto Revancha

Acumulado de $3.800 millones

Número ganador: 37 - 31 - 26 - 11 - 24

Súper balota: 16

Estos fueron los últimos resultados del Baloto

En los últimos sorteos, los números ganadores del Baloto tradicional fueron los siguientes:

25 de mayo de 2026: 12 - 14 - 37 - 38 - 39 - Superbalota 16

12 - 14 - 37 - 38 - 39 - Superbalota 16 23 de mayo de 2026: 23 - 27 - 29 - 30 - 38 - Superbalota 08

23 - 27 - 29 - 30 - 38 - Superbalota 08 20 de mayo de 2026: 01 - 28 - 32 - 33 - 35 - Superbalota 13

Por su parte, los resultados recientes del Baloto Revancha fueron: