¿Hoy fue el día de suerte? Estos son los resultados de las loterías Cruz Roja y del Huila del 26 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos, este martes 19 de mayo de 2026, en los que fue entregado el premio mayor a un nuevo apostador.

Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo 19 de mayo de 2026

El número ganador para la Lotería de la Cruz Roja puede llevarse un premio mayor que equivale a 10.000 millones de pesos.

Por otro lado, el número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3155 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 1000 de la serie 133.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

19 de mayo de 2026: Número ganador 6837 de la serie 187

12 de mayo de 2026: Número ganador 5966 de la serie 183

5 de mayo de 2026: Número ganador 4378 de la serie 181

Resultado del sorteo 4757 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 8673 de la serie 036.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería del Huila