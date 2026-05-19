LOTERÍAS

Lotería de la Cruz Roja: resultados del sorteo 19 de mayo de 2026

De esta manera se celebró el sorteo número 3154, donde se jugaron 10.000 millones de pesos.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

19 de mayo de 2026 a las 11:05 p. m.
Vea aquí si es ganador de la Lotería Cruz Roja
Vea aquí si es ganador de la Lotería Cruz Roja Foto: Getty images/Redes sociales/Montaje: Semana

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó el más reciente sorteo que se jugó este martes 19 de mayo de 2026, en donde fue entregado el premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3154 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 6837 de la serie 187

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Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

  • 12 de mayo de 2026: Número ganador 5966 de la serie 183
  • 5 de mayo de 2026: Número ganador 4378 de la serie 181
  • 28 de abril de 2026: Número ganador 6467 de la serie 000

¿Cómo reclamar tu premio?

En caso de ser el ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, debes presentar el billete o fracción original, sin ninguna tachadura ni enmiendas, en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá o por medio de sus canales oficiales.