MiLoto: números ganadores del sorteo del 19 de mayo de 2026

Este martes, 19 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 539 de la Lotería de Miloto.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

Resultados de Miloto del 19 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo 539 fueron:

21 - 08 - 14 - 38 - 19

El acumulado está en 400 millones de pesos.

El acumulado de 400 millones mantuvo la expectativa en el nuevo sorteo de MiLoto. Foto: Getty Images / Baloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 15 de mayo

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 21 de mayo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.