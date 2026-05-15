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Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

Los resultados de estas loterías se deben consultar a través de las plataformas oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de mayo de 2026 a las 1:45 p. m.
Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche
Resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes 15 de mayo de 2026 volvió la emoción para los seguidores de la Lotería El Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales y jugados en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de quedarse con el premio mayor.

Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 15 de mayo de 2026

En el sorteo número 8431, el número ganador fue el 1461, resultado que rápidamente generó expectativa entre quienes participaron en esta jornada.

Por su parte, La Quinta, la balota adicional que acompaña el juego y que también despierta gran interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 1.

Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de mayo de 2026

Premio mayor: 1461 - 1

  • Tres últimos: 461
  • Dos últimos: 61
  • Cifra completa: 1461
  • Último número: 1
YouTube video f7VPy5Cu7JA thumbnail

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
YouTube video XKLm6UBELdU thumbnail

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • Jueves 14 de mayo de 2026 - 1824La Quinta: 2.
  • Miércoles 13 de mayo de 2026 - 4756La Quinta: 0.
  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5872La Quinta: 6.

Chontico Noche

  • Jueves 14 de mayo de 2026 - 1824. La Quinta: 2.
  • Miércoles 13 de mayo de 2026 - 1117. La Quinta: 3.
  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5727. La Quinta: 2.