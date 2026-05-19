Lotería Nacional: resultado del Sorteo Mayor del martes 19 de mayo de 2026

La Lotería Nacional realizó este martes 19 de mayo de 2026 el Sorteo Mayor número 4012, en el que miles de participantes esperaban llevarse alguno de los premios millonarios entregados durante la jornada.

El premio mayor de 21 millones de pesos fue para el billete número 05647, mientras que otros premios relevantes también fueron distribuidos entre diferentes números ganadores.

Estos fueron los números ganadores del Sorteo Mayor 4012

Durante el sorteo de este martes, la Lotería Nacional anunció los siguientes resultados oficiales:

Premio mayor de 21 millones de pesos: 05647

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 13822

Premio mayor de 900 mil pesos: 09292

Premio mayor de 240 mil pesos: 17442

Premio mayor de 240 mil pesos: 13028

Premio mayor de 240 mil pesos: 43408

Premio mayor de 240 mil pesos: 04876

Premio mayor de 120 mil pesos: 47496

Premio mayor de 120 mil pesos: 35117

Premio mayor de 120 mil pesos: 28801

Premio mayor de 120 mil pesos: 26082

Premio mayor de 120 mil pesos: 07343

Como ocurre en cada edición, los participantes pueden consultar los listados completos y verificar la validez de sus cachitos y billetes a través de los canales oficiales de la institución.

El billete conmemorativo rindió homenaje al Día del Trabajador Agrícola

En esta edición especial, la Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo dedicado al Día del Trabajador Agrícola, fecha que en México se conmemora cada 15 de mayo para reconocer la labor de mujeres y hombres del campo.

La celebración también está relacionada con Día del Trabajador Agrícola y con la festividad de San Isidro Labrador, considerado el patrono de los agricultores. En distintas regiones del país, esta fecha simboliza la bendición de las cosechas y las peticiones de lluvia para favorecer la producción agrícola.