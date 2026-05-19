Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8435 del martes, 19 de mayo de 2026

La suerte volvió a mover las ilusiones de miles de colombianos este martes 19 de mayo de 2026 con un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día. Como ocurre en cada jornada, los jugadores siguieron atentos los resultados, esperando convertirse en los nuevos ganadores del premio mayor.
En esta oportunidad, el sorteo número 8435 dejó como número ganador el 3661, cifra que rápidamente empezó a sonar entre quienes le apostaron a la suerte durante el día.
Además, “La Quinta”, la balota adicional que acompaña el juego y que también genera expectativa entre los participantes, entregó el número 8 como resultado final.
Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de mayo de 2026
Premio mayor: 3661 - 8
- Tres últimos: 661
- Dos últimos: 61
- Cifra completa: 3661
- La Quinta: 8
Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de mayo de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- La Quinta: pendiente
Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Chontico Día
- Lunes 18 de mayo de 2026 - 1746. La Quinta: 2
- Domingo 17 de mayo de 2026 - 9329. La Quinta: 6
- Sábado 16 de mayo de 2026 - 8251. La Quinta: 6
Chontico Noche
- Lunes 18 de mayo de 2026 - 3218. La Quinta: 9
- Domingo 17 de mayo de 2026 - 7226. La Quinta: 2
- Sábado 16 de mayo de 2026 - 0009. La Quinta: 5