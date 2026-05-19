Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8435 del martes, 19 de mayo de 2026

La suerte volvió a mover las ilusiones de miles de colombianos este martes 19 de mayo de 2026 con un nuevo sorteo de la tradicional Lotería El Chontico Día. Como ocurre en cada jornada, los jugadores siguieron atentos los resultados, esperando convertirse en los nuevos ganadores del premio mayor.

¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 19 de mayo de 2026

En esta oportunidad, el sorteo número 8435 dejó como número ganador el 3661, cifra que rápidamente empezó a sonar entre quienes le apostaron a la suerte durante el día.

Además, “La Quinta”, la balota adicional que acompaña el juego y que también genera expectativa entre los participantes, entregó el número 8 como resultado final.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 19 de mayo de 2026

Premio mayor: 3661 - 8

Tres últimos: 661

Dos últimos: 61

Cifra completa: 3661

La Quinta: 8

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

La Quinta: pendiente

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Lunes 18 de mayo de 2026 - 1746. La Quinta: 2

Domingo 17 de mayo de 2026 - 9329. La Quinta: 6

Sábado 16 de mayo de 2026 - 8251. La Quinta: 6

Chontico Noche