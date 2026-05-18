¿Día de suerte? Este fue el resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este lunes, 18 de mayo de 2026

Este lunes, 18 de mayo de 2026, volvió la emoción para los seguidores de la Lotería El Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales y jugados en Colombia. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de quedarse con el premio mayor.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del domingo 17 de mayo de 2026

En el sorteo número 8444, el número ganador fue el 1746, resultado que rápidamente generó expectativa entre quienes participaron en esta jornada.

Por su parte, ‘La Quinta’, la balota adicional que acompaña el juego y que también despierta gran interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 2.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 18 de mayo de 2026

Premio mayor: 1746-2

Tres últimos: 746

Dos últimos: 46

Cifra completa: 1746

Último número: 2

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 18 de mayo de 2026

Premio mayor: Por definir

Tres últimos: Por definir

Dos últimos: Por definir

Cifra completa: Por definir

Último número: Por definir

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas, que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Domingo 17 de mayo de 2026 - 9329. La Quinta: 6

Sábado 16 de mayo de 2026 - 8251. La Quinta: 6

Viernes 15 de mayo de 2026 - 1461. La Quinta: 1.

Chontico Noche