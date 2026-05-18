La jugada del día: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 18 de mayo de 2026

Entre los juegos de azar más conocidos de Colombia se destaca La Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y se ha convertido en una opción popular para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Tal como lo indica su nombre, es el juego emblemático del departamento de Antioquia y cada día reúne a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de cambiar su vida.

¿Día de suerte? Este fue el resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este lunes, 18 de mayo de 2026

En el sorteo número 6505 de la Antioqueñita Día de este lunes, 18 de mayo, el número ganador fue 2939, junto con la balota denominada ‘La Quinta’, número 2.

Resultados del sorteo 6505 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2939

Quinta balota: 2

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente en la edición de la tarde. Este sorteo se realiza todos los días a las 4:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6506 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

El próximo sorteo de La Antioqueñita está previsto para realizarse el martes 19 de mayo en sus respectivos horarios, según la lotería.