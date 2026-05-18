Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 18 de mayo: números ganadores

Este lunes festivo, 18 de mayo, se llevó a cabo una nueva edición de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia y que diariamente concentra la atención de miles de personas que esperan acertar los números ganadores para obtener importantes premios.

Tal como ocurre habitualmente, los sorteos se realizaron en dos jornadas diferentes, permitiendo a los apostadores contar con más oportunidades de ganar según la combinación elegida y el tipo de apuesta seleccionada. Gracias a este formato, El Sinuano continúa posicionándose entre las alternativas preferidas por quienes participan en loterías y chances en distintas regiones del país.

Los resultados oficiales pueden revisarse a través de canales autorizados, puntos físicos de venta y plataformas digitales especializadas encargadas de divulgar las cifras ganadoras de cada sorteo.

Resultados de El Sinuano Día del 18 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 1013

La Quinta: 7

Resultados de El Sinuano Noche del 18 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Además, las autoridades y operadores recomiendan confirmar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso de cobro de los premios correspondientes.