Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy viernes, 15 de mayo de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este viernes, 15 de mayo 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

En esta jornada, el número ganador de El Sinuano Día fue el 0845, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 7.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este viernes, 15 de mayo 2026

Premio mayor: 0845

La Quinta: 7

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este viernes, 15 de mayo de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 15 de mayo

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar,presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.