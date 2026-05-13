Números ganadores de El Sinuano del miércoles 13 de mayo: resultados día y noche

El Sinuano sigue siendo una de las loterías más populares entre miles de jugadores que, a diario, esperan comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este miércoles 13 de mayo no fue la excepción: tanto en el sorteo del día como en el de la noche se dieron a conocer los números ganadores que marcaron la jornada.

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo de hoy, miércoles, 13 de mayo de 2026

En el sorteo diurno, los participantes permanecieron atentos desde tempranas horas para conocer los resultados oficiales. Más tarde, el sorteo nocturno volvió a captar la atención de quienes buscan una segunda oportunidad al cierre del día.

El Sinuano Día

Número ganador: 3742

La quinta: 6

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La quinta: Pendiente

Con el tiempo, El Sinuano se ha consolidado como una de las opciones preferidas en Colombia, gracias a la frecuencia de sus sorteos y la facilidad para participar. Por eso, quienes jugaron este sábado deben revisar con cuidado los resultados oficiales y verificar si sus números coinciden con los ganadores, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: