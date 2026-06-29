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Resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de hoy lunes, 29 de junio: cifras cargadas de suerte

La lotería arrojó un nuevo resultado, dándole la posibilidad a un jugador de llevarse un millonario premio.

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Redacción Loterías
29 de junio de 2026 a las 2:35 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche.
Lotería Sinuano Día y Noche. Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

Este lunes festivo, 29 de junio, los participantes estuvieron pendientes de los resultados correspondientes a las ediciones diurna y nocturna, a la espera de conocer la combinación ganadora anunciada por los canales oficiales.

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La posibilidad de jugar dos veces al día es uno de los principales atractivos de este sorteo, que permite consultar los resultados de manera rápida a través de plataformas digitales, sitios especializados y medios autorizados.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

  • El Sinuano Día: 4299
  • Quinta cifra: 7
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Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

  • El Sinuano Día: Pendiente
  • Quinta cifra: Pendiente

El siguiente sorteo de El Sinuano se llevará a cabo este 29 de junio a las 2:30 p. m. y será transmitido por los canales oficiales del juego.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales y conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento será indispensable para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.