Resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de hoy lunes, 29 de junio: cifras cargadas de suerte

Este lunes festivo, 29 de junio, los participantes estuvieron pendientes de los resultados correspondientes a las ediciones diurna y nocturna, a la espera de conocer la combinación ganadora anunciada por los canales oficiales.

Estos son los números ganadores del Super Astro Luna del domingo 28 de junio de 2026

La posibilidad de jugar dos veces al día es uno de los principales atractivos de este sorteo, que permite consultar los resultados de manera rápida a través de plataformas digitales, sitios especializados y medios autorizados.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

El Sinuano Día: 4299

Quinta cifra: 7

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

El Sinuano Día: Pendiente

Quinta cifra: Pendiente

El siguiente sorteo de El Sinuano se llevará a cabo este 29 de junio a las 2:30 p. m. y será transmitido por los canales oficiales del juego.

Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar los resultados únicamente en fuentes oficiales y conservar el comprobante de la apuesta, ya que este documento será indispensable para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.