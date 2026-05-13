Así quedaron los sorteos del miércoles 13 de mayo: El Dorado, El Paisita y La Caribeña anuncian sus resultados

Con el avance de una nueva semana, miles de colombianos vuelven a poner su atención en los sorteos de loterías y chances, motivados por la posibilidad de obtener alguno de los premios millonarios que se entregan diariamente en el país.

Revise si tuvo suerte: resultados de los sorteos de La Antioqueñita de este miércoles, 13 de mayo de 2026

Además de las tradicionales combinaciones de cuatro cifras, varios juegos incluyen modalidades adicionales como La Quinta, una alternativa que amplía las oportunidades de ganar y aumenta el interés entre los apostadores.

Resultados sorteos de este 13 de mayo de 2026

Entre los sorteos más populares se destaca El Dorado, reconocido por sus acumulados y por la frecuencia de sus sorteos, cuyos resultados son divulgados a través de canales oficiales para garantizar transparencia y confianza entre los jugadores.

Dorado Mañana

Premio mayor: 4393

La Quinta: 5

Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La jornada también estuvo marcada por el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m., donde se dieron a conocer las combinaciones ganadoras para los apostadores de Antioquia y otras regiones del país.

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente.

Animal: Pendiente.

Por su parte, La Caribeña fue la encargada de cerrar el ciclo diario de resultados, permitiendo a los participantes jugar con números entre el 0000 y el 9999 en busca de un golpe de suerte.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche