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Estos son los números ganadores de El Dorado y La Caribeña este lunes 29 de junio

Los chances publicaron sus resultados este 29 de junio de 2026.

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Redacción Loterías
29 de junio de 2026 a las 4:29 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 29 de junio de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 29 de junio de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

El Dorado y La Caribeña hacen parte de los chances con mayor participación en el país gracias a sus sorteos diarios y a las distintas modalidades de juego que ofrecen a los apostadores.

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Para ganar, los interesados deben apuntarles a los cuatro números principales y a la quinta. Los lunes festivos, El Dorado realiza su sorteo a las 7:30 p. m. Por su parte, La Caribeña Día juega a las 2:30 p. m. y La Caribeña Noche a las 8:30 p. m.

Miles de colombianos tienen la expectativa de conocer las combinaciones ganadoras. Para corroborar los resultados, se puede consultar en la página web de las loterías o en los puntos físicos de venta.

Resultados de El Dorado del 29 de junio

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Resultados de La Caribeña Día del 29 de junio

  • Premio mayor: 4861
  • La Quinta: 4
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Resultados de La Caribeña Noche del 29 de junio

  • Premio mayor:
  • La Quinta:
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Las combinaciones publicadas corresponden a la información oficial entregada por cada uno de los operadores tras terminar el sorteo en vivo.

Para reclamar un premio es indispensable presentar el tiquete original. Además, el operador podrá solicitar el documento de identidad y comprobar que la apuesta fue realizada en un punto de venta autorizado.