Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo de hoy, miércoles, 13 de mayo de 2026

Miles de personas en Colombia estuvieron atentas este miércoles 13 de mayo de 2026 al más reciente sorteo de la Lotería El Chontico Día, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.

Así quedaron los sorteos del miércoles 13 de mayo: El Dorado, El Paisita y La Caribeña anuncian sus resultados

La edición número 8429 volvió a despertar la ilusión entre los apostadores que, como cada jornada, esperaron los resultados con la esperanza de quedarse con el premio mayor.

En esta ocasión, el número ganador fue el 4756. Por su parte, La Quinta, la balota adicional que también genera expectativa entre los jugadores, dejó el número 0.

Resultado lotería Chontico Foto: Montane Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Con cada nuevo sorteo, este tradicional juego sigue reuniendo a personas que ponen a prueba su suerte y mantienen vivo el sueño de convertirse en los próximos afortunados ganadores.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 13 de mayo de 2026

Premio mayor: 4756 - 0

Tres últimos: 756

Dos últimos: 56

Cifra completa: 4756

Último número: 0

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Martes 12 de mayo de 2026 - 5872 . La Quinta: 6.

. Lunes 11 de mayo de 2026 - 0602 . La Quinta: 5.

. Domingo 10 de mayo de 2026 - 7893. La Quinta: 4.

Chontico Noche