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Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo de hoy, miércoles, 13 de mayo de 2026

Los resultados de las loterías se deben consultar a través de los canales oficiales.

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Redacción Loterías
13 de mayo de 2026 a las 1:13 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Miles de personas en Colombia estuvieron atentas este miércoles 13 de mayo de 2026 al más reciente sorteo de la Lotería El Chontico Día, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.

Así quedaron los sorteos del miércoles 13 de mayo: El Dorado, El Paisita y La Caribeña anuncian sus resultados

La edición número 8429 volvió a despertar la ilusión entre los apostadores que, como cada jornada, esperaron los resultados con la esperanza de quedarse con el premio mayor.

En esta ocasión, el número ganador fue el 4756. Por su parte, La Quinta, la balota adicional que también genera expectativa entre los jugadores, dejó el número 0.

Resultado lotería Chontico del miércoles 17 de septiembre de 2025.
Resultado lotería Chontico Foto: Montane Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Con cada nuevo sorteo, este tradicional juego sigue reuniendo a personas que ponen a prueba su suerte y mantienen vivo el sueño de convertirse en los próximos afortunados ganadores.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 13 de mayo de 2026

Premio mayor: 4756 - 0

  • Tres últimos: 756
  • Dos últimos: 56
  • Cifra completa: 4756
  • Último número: 0
YouTube video K04Tb3ux8Ls thumbnail

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
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Cabe recordar que en su edición de las mañanas, la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5872La Quinta: 6.
  • Lunes 11 de mayo de 2026 - 0602La Quinta: 5.
  • Domingo 10 de mayo de 2026 - 7893La Quinta: 4.

Chontico Noche

  • Martes 12 de mayo de 2026 - 5727. La Quinta: 2.
  • Lunes 11 de mayo de 2026 - 9846. La Quinta: 3.
  • Domingo 10 de mayo de 2026 - 1031. La Quinta: 8.