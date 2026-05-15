Lotería Nacional de México: sorteo del viernes 15 de mayo en conmemoración de los maestros

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, consolidándose como uno de los eventos semanales más esperados por los jugadores en México.
Desde el emblemático Teatro Lotería Nacional, se realizó la transmisión en vivo que repartió una bolsa millonaria entre miles de participantes.
Resultados del sorteo
El premio mayor de 27 millones de pesos, distribuido en tres series, correspondió al número 24616, convirtiéndose en el más destacado de la noche. Asimismo, se detallan los principales premios entregados:
- 27,000,000.00 — 24616
- 3,000,000.00 — 47822
- 400,000.00 — 50181
- 400,000.00 — 20349
- 400,000.00 — 22359
- 400,000.00 — 19908
- 200,000.00 — 54270
- 200,000.00 — 06560
- 200,000.00 — 13084
- 200,000.00 — 23176
- 127,000.00 — 13239
- 127,000.00 — 19505
- 127,000.00 — 48461
- 127,000.00 — 04619
- 127,000.00 — 51998
- 127,000.00 — 34095
- 127,000.00 — 16335
- 127,000.00 — 59930
- 127,000.00 — 38147
- 127,000.00 — 44647
Este sorteo mantiene su estructura tradicional, en la que los números ganadores son seleccionados de entre un total de 60.000 billetes, lo que garantiza amplias probabilidades de participación.
Un sorteo conmemorativo del 15 de mayo
En esta edición, el billete fue dedicado al Día de las Maestras y los Maestros, conmemoración que reconoce a quienes toman en sus manos la responsabilidad de formar generaciones, sembrar enseñanza y contribuir a la transformación del país desde las aulas.
“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó la Lotería Nacional de México.