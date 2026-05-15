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Lotería Nacional de México: sorteo del viernes 15 de mayo en conmemoración de los maestros

Ya fueron publicados los resultados del Sorteo Mayor, celebrado la noche del 15 de mayo.

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Redacción Loterías
15 de mayo de 2026 a las 9:43 p. m.
Lotería Nacional de México, sorteo 15 de mayo.
Lotería Nacional de México, sorteo 15 de mayo. Foto: Lotería Nacional

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, consolidándose como uno de los eventos semanales más esperados por los jugadores en México.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy viernes, 15 de mayo de 2026

Desde el emblemático Teatro Lotería Nacional, se realizó la transmisión en vivo que repartió una bolsa millonaria entre miles de participantes.

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Resultados del sorteo

El premio mayor de 27 millones de pesos, distribuido en tres series, correspondió al número 24616, convirtiéndose en el más destacado de la noche. Asimismo, se detallan los principales premios entregados:

  1. 27,000,000.00 — 24616
  2. 3,000,000.00 — 47822
  3. 400,000.00 — 50181
  4. 400,000.00 — 20349
  5. 400,000.00 — 22359
  6. 400,000.00 — 19908
  7. 200,000.00 — 54270
  8. 200,000.00 — 06560
  9. 200,000.00 — 13084
  10. 200,000.00 — 23176
  11. 127,000.00 — 13239
  12. 127,000.00 — 19505
  13. 127,000.00 — 48461
  14. 127,000.00 — 04619
  15. 127,000.00 — 51998
  16. 127,000.00 — 34095
  17. 127,000.00 — 16335
  18. 127,000.00 — 59930
  19. 127,000.00 — 38147
  20. 127,000.00 — 44647

Este sorteo mantiene su estructura tradicional, en la que los números ganadores son seleccionados de entre un total de 60.000 billetes, lo que garantiza amplias probabilidades de participación.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

Un sorteo conmemorativo del 15 de mayo

En esta edición, el billete fue dedicado al Día de las Maestras y los Maestros, conmemoración que reconoce a quienes toman en sus manos la responsabilidad de formar generaciones, sembrar enseñanza y contribuir a la transformación del país desde las aulas.

“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó la Lotería Nacional de México.