Lotería Nacional de México: sorteo del viernes 15 de mayo en conmemoración de los maestros

El Sorteo Mayor de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, consolidándose como uno de los eventos semanales más esperados por los jugadores en México.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy viernes, 15 de mayo de 2026

Desde el emblemático Teatro Lotería Nacional, se realizó la transmisión en vivo que repartió una bolsa millonaria entre miles de participantes.

Resultados del sorteo

El premio mayor de 27 millones de pesos, distribuido en tres series, correspondió al número 24616, convirtiéndose en el más destacado de la noche. Asimismo, se detallan los principales premios entregados:

27,000,000.00 — 24616 3,000,000.00 — 47822 400,000.00 — 50181 400,000.00 — 20349 400,000.00 — 22359 400,000.00 — 19908 200,000.00 — 54270 200,000.00 — 06560 200,000.00 — 13084 200,000.00 — 23176 127,000.00 — 13239 127,000.00 — 19505 127,000.00 — 48461 127,000.00 — 04619 127,000.00 — 51998 127,000.00 — 34095 127,000.00 — 16335 127,000.00 — 59930 127,000.00 — 38147 127,000.00 — 44647

Este sorteo mantiene su estructura tradicional, en la que los números ganadores son seleccionados de entre un total de 60.000 billetes, lo que garantiza amplias probabilidades de participación.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

Un sorteo conmemorativo del 15 de mayo

En esta edición, el billete fue dedicado al Día de las Maestras y los Maestros, conmemoración que reconoce a quienes toman en sus manos la responsabilidad de formar generaciones, sembrar enseñanza y contribuir a la transformación del país desde las aulas.

“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó la Lotería Nacional de México.