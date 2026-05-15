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La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 15 de mayo

Las principales loterías del país arrojaron los resultados de los sorteos de este cierre de jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de mayo de 2026 a las 11:15 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 26 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 26 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Con el desarrollo de una nueva semana, miles de colombianos mantienen la atención puesta en los sorteos de loterías y chances, impulsados por la ilusión de quedarse con alguno de los premios millonarios que se entregan diariamente en el país.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: número ganador de los 10.000 millones de pesos, jueves 14 de mayo

Además de las clásicas combinaciones de cuatro cifras, varios juegos cuentan con modalidades complementarias como La Quinta, una opción adicional que incrementa las posibilidades de obtener ganancias y despierta mayor interés entre los apostadores.

Resultados de los sorteos de este 15 de mayo de 2026

Entre las loterías más reconocidas aparece El Dorado, destacada por sus acumulados y por la frecuencia de sus sorteos, cuyos resultados se publican mediante canales oficiales para brindar seguridad y transparencia a los jugadores.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1153
  • La Quinta: 6
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Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La jornada también incluyó el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m., en el que se revelaron las combinaciones ganadoras para participantes de Antioquia y distintas regiones del país.

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

Por su parte, La Caribeña fue la encargada de cerrar el ciclo diario de resultados, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de apostar con números entre el 0000 y el 9999 en busca de un premio.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente