La suerte habló: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 15 de mayo

Con el desarrollo de una nueva semana, miles de colombianos mantienen la atención puesta en los sorteos de loterías y chances, impulsados por la ilusión de quedarse con alguno de los premios millonarios que se entregan diariamente en el país.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: número ganador de los 10.000 millones de pesos, jueves 14 de mayo

Además de las clásicas combinaciones de cuatro cifras, varios juegos cuentan con modalidades complementarias como La Quinta, una opción adicional que incrementa las posibilidades de obtener ganancias y despierta mayor interés entre los apostadores.

Resultados de los sorteos de este 15 de mayo de 2026

Entre las loterías más reconocidas aparece El Dorado, destacada por sus acumulados y por la frecuencia de sus sorteos, cuyos resultados se publican mediante canales oficiales para brindar seguridad y transparencia a los jugadores.

Dorado Mañana

Premio mayor: 1153

La Quinta: 6

Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La jornada también incluyó el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m., en el que se revelaron las combinaciones ganadoras para participantes de Antioquia y distintas regiones del país.

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

Por su parte, La Caribeña fue la encargada de cerrar el ciclo diario de resultados, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de apostar con números entre el 0000 y el 9999 en busca de un premio.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche