Ya hay ganadores: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 3 de julio

Los principales sorteos de chance del país ya entregaron sus resultados correspondientes a este viernes 3 de julio. Miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia ya pueden revisar sus tiquetes para verificar si la suerte estuvo de su lado en las modalidades de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Como ocurre cada día, los números ganadores ya fueron definidos y los participantes podrán consultar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad de apuesta realizada. En caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante en buen estado y realizar el proceso de reclamación únicamente a través de los canales oficiales autorizados.

Resultados del viernes 3 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0188.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Recuerde que los premios, plazos de reclamación y requisitos para el cobro pueden variar según el operador y el valor obtenido. Por ello, se recomienda verificar la información en los puntos autorizados o en las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite.