Ya hay ganadores: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 3 de julio

Los principales sorteos de chance del país ya entregaron sus resultados correspondientes a este viernes 3 de julio. Miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia ya pueden revisar sus tiquetes para verificar si la suerte estuvo de su lado en las modalidades de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Como ocurre cada día, los números ganadores ya fueron definidos y los participantes podrán consultar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad de apuesta realizada. En caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante en buen estado y realizar el proceso de reclamación únicamente a través de los canales oficiales autorizados.
Resultados del viernes 3 de julio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 0188.
- La Quinta: 9.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Recuerde que los premios, plazos de reclamación y requisitos para el cobro pueden variar según el operador y el valor obtenido. Por ello, se recomienda verificar la información en los puntos autorizados o en las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite.