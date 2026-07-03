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Ya hay ganadores: estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 3 de julio

Los premios, plazos de reclamación y requisitos para el cobro pueden variar según el operador y el valor obtenido.

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Redacción Loterías
3 de julio de 2026 a las 11:12 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de julio.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de julio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los principales sorteos de chance del país ya entregaron sus resultados correspondientes a este viernes 3 de julio. Miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia ya pueden revisar sus tiquetes para verificar si la suerte estuvo de su lado en las modalidades de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Como ocurre cada día, los números ganadores ya fueron definidos y los participantes podrán consultar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad de apuesta realizada. En caso de resultar ganador, es importante conservar el comprobante en buen estado y realizar el proceso de reclamación únicamente a través de los canales oficiales autorizados.

Resultados del viernes 3 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0188.
  • La Quinta: 9.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Recuerde que los premios, plazos de reclamación y requisitos para el cobro pueden variar según el operador y el valor obtenido. Por ello, se recomienda verificar la información en los puntos autorizados o en las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite.