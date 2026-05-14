Súper Astro Luna: resultados del sorteo de este 14 de mayo y cómo reclamar el premio si tuvo suerte

Miles de jugadores en Colombia siguen cada noche el sorteo de Súper Astro Luna, una de las apuestas más populares del país por sus premios y modalidad sencilla de juego.

Super Astro Sol del jueves 14 de mayo: estos son los números ganadores

El más reciente sorteo del Súper Astro Luna se realizó este jueves 14 de mayo de 2026 y dejó un número ganador que muchos ya comenzaron a revisar para saber si tuvieron suerte.

Ganador Súper Astro Luna 14 de mayo

Número: 1432

Signo: Acuario

Como ocurre cada noche, decenas de apostadores consultaron rápidamente sus tiquetes para verificar si acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal correspondiente, combinación necesaria para llevarse el premio mayor en esta modalidad de chance.

El Súper Astro se ha convertido en uno de los juegos más llamativos para los colombianos debido a que mezcla los números tradicionales con los 12 signos del zodiaco. Dependiendo de los aciertos, los jugadores pueden recibir diferentes montos de dinero.

Lotería El Sinuano: resultados ganadores del sorteo de hoy jueves, 14 de mayo

Para reclamar el premio, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y acercarse a un punto autorizado de la red de pagos correspondiente. Además, se recomienda validar previamente el resultado en canales oficiales para evitar inconvenientes.

En caso de obtener premios de mayor valor, el proceso puede requerir documentación adicional y verificación de identidad. Las autoridades también recomiendan no compartir fotografías completas del tiquete ganador en redes sociales por seguridad.

El sorteo de Súper Astro Luna se realiza todas las noches y suele captar la atención de miles de personas que esperan cambiar su suerte con una combinación de números y astrología.