La aparición de una joven en las pantallas del estadio durante el partido de la Selección Colombia frente a República Democrática del Congo, en el Mundial 2026, generó una ola de comentarios en redes sociales.

La acompañante de Mario Alberto Yepes llamó la atención de los aficionados, pero la identidad de la mujer fue aclarada después: se trataba de Miranda Yepes, hija del recordado defensor y excapitán de la Tricolor.

Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

La imagen del Mundial 2026 que despertó la curiosidad de los hinchas colombianos

Durante el encuentro mundialista, las cámaras enfocaron a Mario Yepes en la tribuna junto a una joven.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y algunos usuarios intentaron descubrir quién era la mujer que aparecía al lado del exfutbolista colombiano.

La confusión aumentó porque varios comentarios especulaban sobre la relación entre ambos, sin conocer que se trataba de un momento familiar.

Horas después se confirmó que la joven era Miranda Yepes, una de las hijas del histórico jugador de la Selección Colombia.

Ella es Miranda Yepes: la joven detrás de la imagen que generó curiosidad en redes sociales

Miranda Yepes tiene 21 años y es la hija mayor de Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas.

Además, es hermana de Luciano y Valentino, quienes también hacen parte de la familia del exdefensor colombiano.

Aunque su aparición en el Mundial la llevó a convertirse en tendencia, Miranda ya tenía presencia en redes sociales.

La joven se ha mostrado como creadora de contenido y comparte publicaciones relacionadas con viajes, estilo de vida, moda y maquillaje.

Mario Alberto Yepes, considerado uno de los referentes defensivos más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia, ha compartido en diferentes momentos la cercanía que mantiene con sus hijos.

La presencia de Miranda junto a su padre durante el Mundial 2026 reflejó precisamente ese vínculo familiar en medio de una competencia que reúne nuevamente a los protagonistas y seguidores del fútbol colombiano.

El caso de Miranda Yepes se convirtió en otro ejemplo de cómo una breve aparición durante una transmisión deportiva puede generar gran impacto en internet.

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Una imagen captada por las cámaras bastó para que miles de usuarios buscaran información sobre la joven y su relación con uno de los jugadores más recordados de la Selección Colombia.

Más allá de la atención generada por su apariencia, la historia detrás de la imagen era mucho más sencilla: una hija acompañando a su padre en un escenario especial para el fútbol colombiano.