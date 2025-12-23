Hija de Mario Alberto Yepes reaccionó a importante momento que vivió el exfutbolista; desempolvó foto: “Dejaste huella de verdad”

Mario Alberto Yepes se ubicó como uno de los grandes referentes de la industria deportiva en Colombia, específicamente en el fútbol. El jugador le puso fin a su carrera tras una larga trayectoria, forjándose como uno de los rostros emblemáticos de la Selección Colombia.

De acuerdo con lo que se conoció, el colombiano vivió un homenaje muy sentido en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde jugó y disfrutó de este cierre personal y profesional. En una entrevista posterior a este partido, el famoso afirmó que las emociones lo inundaban y se sentía completamente bien.

“Estaba muy emocionado, muy contento. La pasé súper bien, disfruté. Agradecido, como tú lo dices, primero con Dios, con mi familia, con mis amigos, que se hicieron presentes. Y, bueno, con toda la gente de Cali, porque al final de cuentas yo lo quería hacer aquí en Cali y la gente respondió. Estaba muy lindo el marco, muy bonito todo, la verdad. Muy contento”, recogió Infobae.

Este reencuentro le permitió verse y gozar de la celebración deportiva con rostros como Carlos Valderrama, René Higuita e Iván Ramiro Córdoba, con quienes revivió recuerdos y anécdotas que enlazaron sus vidas.

Sin embargo, las miradas se posaron en Miranda Yepes, la hija del exdefensor, quien no ocultó su emoción al ver a su padre viviendo este capítulo. La joven compartió un post con distintas fotos, asegurando que era la fan número uno de él.

La hija del exfutbolista aprovechó para elogiarlo y destacar el papel que tuvo en la industria del fútbol colombiano, agradeciendo a quienes lo acompañaron. Sus palabras le permitieron estallar en emociones, confirmando que era el hombre al que más admiraba.

“Hoy quiero escribir algo que casi nunca hago, pero este día lo merece. Gracias a todos los que nos acompañaron ayer, para mi familia y para mí, este fue un sueño que imaginamos durante años y que por muchas razones, solo hasta ahora pudo darse, pero llegó en el momento exacto”, escribió en el pie de foto.

“Papi, tú eres el hombre que más admiro en este mundo. Mi vida siempre tuvo el fútbol de fondo, no como una obligación, sino como mi manera de crecer a tu lado. Crecí en estadios, en viajes, en días viendo tus partidos, entre ciudades diferentes y emociones que marcaron mi infancia para siempre”, agregó.

Miranda Yepes fue clara en que sabía cómo el público lo respetaba y quería, por lo que se sentía orgullosa de todo lo que habían atravesado con el tiempo.

“Y verte ayer celebrado como te lo mereces me hizo sentir la hija más orgullosa del mundo. Ver que a pesar de que pasen los años, la gente te sigue queriendo así, con ese cariño tan genuino, tan real... fue imposible no emocionarme y ver lo afortunados que somos. Porque cuando el amor de tantas personas permanece, es porque dejaste huella de verdad”, expresó en su texto.

“Y a todos los que te acompañaron a jugar ayer, sé que no solo estuvieron ahí para homenajearte por lo futbolístico, sino también por la gran persona que eres, papi. Y eso para mí, dice absolutamente todo. Siempre voy a ser tu fan número uno ok? Ayer, hoy y siempre”, aseveró.