Mario Alberto Yepes ganó popularidad entre los colombianos con su participación en Masterchef Celebrity 2025, donde conquistó con su talento, sus recetas, su imagen y su vínculo con Caterin Escobar. El exfutbolista no dudó en gozarse la experiencia, quedando en el foco mediático por detalles de su vida.

Recientemente, la figura colombiana dejó sin palabras a más de uno con un inesperado video que protagonizó en redes sociales, donde aparecía en compañía de su expareja, Carolina Villegas, disfrutando de una idea que se le ocurrió a su hija.

De acuerdo con lo que se explicó en el video, Mario Yepes y su exesposa decidieron ayudar a Miranda Yepes con un clip, que los ponía a prueba para saber cuál de los dos la conocía más. Ambos debían responder preguntas puntuales, enfocadas en gustos y detalles de la joven.

Miranda es una de las hijas del exfutbolista Mario Alberto Yepes. | Foto: Instagram @marioyepes

La expareja causó revuelo entre sus fieles seguidores, a raíz de que no se les veía juntos desde hace tiempo. Pocos sabían de la ruptura amorosa, por lo que fue sorpresa saber de la nueva oportunidad que se daba el famoso con la actriz.

La dinámica en TikTok fue sencilla y construida bajo una broma, pues Miranda Yepes estaba interesada en ver la reacción de su madre, quien quedaría pasmada al ver que su exmarido tenía más respuestas correctas que ella.

“Algo un poquito diferente con mis papissss. Perdón, mami, vean todo el video… la cara de decepción de mi mami”, escribió en el pie de foto, explicando todo.

“Antes de hacer el video le di todas las respuestas”, afirmó, delatando que había ayudado a su papá para que ganara la ronda.

Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas se sentaron en una mesa, mientras su hija estaba de pie frente a la cámara. La joven soltaba una interrogante y debían golpear la mesa, de forma que quedara claro quién respondía primero.

“El día de hoy traje a mis papás porque les voy a hacer preguntas a los dos para ver quién me conoce más, son preguntas de mi vida, vamos a ver quién gana”, dijo la hija de ambos.

Con el transcurrir de la actividad, la exesposa del exfutbolista comenzó a plasmar su sorpresa y decepción, pues no entendía cómo él atinaba más a estas cosas. De hecho, Miranda le pidió una disculpa en el mensaje, pues sabía que esto podía suceder.

“Pido perdón por mi risa. Cuando miento, me da risa nerviosa y conozco las caras de mi mami y ella no podía creer que mi papá me conociera más que ella”, mencionó.