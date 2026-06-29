Falcao lanza reto a la selección Colombia ante su encuentro contra Ghana: “No tenemos nada para estar orgullosos”

La selección colombiana se hizo conocer en todo el planeta al encabezar el primer puesto del grupo K en el Mundial de fútbol 2026.

El dato que prende las alarmas en la Selección Colombia de cara a los 16avos del Mundial 2026

El conjunto de la Tricolor no sabe hasta el momento el sentimiento de derrota luego de haber ganado sus encuentros ante la selección de Uzbekistán y la República Democrática del Congo y tras haber empatado contra la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ahora, Colombia tiene sus miras puestas en la ronda de 16avos, donde se enfrentará a la selección de Ghana. El equipo clasificó como uno de los mejores terceros al conseguir 4 puntos en el grupo L.

Jugadores destacados como Iñaki Williams, Antoine Semenyo, Thomas Partey y Jordan Ayew son unas de las tantas figuras de la plantilla africana que buscarán la misma meta que los colombianos.

El encuentro entre ambos equipos se llevará a cabo este próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en el estadio de Kansas, en Estados Unidos.

Mientras pasan los días para ver el tan ansiado encuentro entre ambos equipos, ambas plantillas comienzan a realizar sus respectivas tácticas y estrategias que les den la victoria y el pase a los octavos de final.

Asimismo, figuras y leyendas del fútbol colombiano han compartido su opinión respecto al encuentro. Uno de ellos es el máximo goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García.

Las palabras del ‘Tigre’ de cara al encuentro contra Ghana

Durante una emisión por ESPN, Falcao compartió lo que son sus sensaciones en el partido contra Ghana, afirmando que, a pesar del incremento optimista por parte de los jugadores y la hinchada, no hay que subestimar al contricante.

“Este grupo de futbolistas ha trabajado en varios procesos de selección con el objetivo de hacer historia, de conseguir títulos, de darle alegría a nuestra gente, y en este momento no tenemos nada para estar orgullosos porque no hemos ganado nada en la Copa del Mundo”

Volviendo con Ghana, Falcao comentó que, si bien quizás Colombia no se enfrentará a una de las más favoritas, el estado de alerta se debe mantener vigente, como lo es con otros equipos de alto calibre.

“Ahora tiene que asumir la responsabilidad de ser el favorito en esta llave; después de lo visto en esta fase, la gente empezó a ver a Colombia y las selecciones lo empiezan a respetar”, afirmó el máximo goleador de la historia de la selección Colombia.

El exjugador de Millonarios también compartió su opinión sobre Carlos Queiroz, el técnico de Ghana, quien tuvo un breve paso como director técnico de la selección Colombia y que fue despedido por los malos resultados en las eliminatorias, destacando una derrota por 6-1.

“Quizá más lo que pueda sentir Queiroz por enfrentar a algunos de estos jugadores, sería desde el otro lado. Queiroz le va a querer ganar a toda costa, por las maneras como se fue. Sin duda alguna, es mi apreciación. Va a jugarse el partido de su vida".