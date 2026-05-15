Súper Astro Luna: conozca el número y signo ganador del sorteo de este viernes 15 de mayo

La expectativa volvió a sentirse en diferentes regiones del país durante la noche de este viernes 15 de mayo de 2026 con un nuevo sorteo del Súper Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia y que diariamente reúne a miles de personas pendientes de las cifras ganadoras.

Muchos apostadores siguen este sorteo como una tradición. Algunos juegan números relacionados con fechas especiales, cumpleaños, aniversarios o incluso sueños y cábalas familiares, mientras que otros prefieren mantener las mismas cifras durante meses con la esperanza de que finalmente llegue el golpe de suerte.

Súper Astro se caracteriza por tener una dinámica diferente a otras loterías tradicionales, ya que no solo se debe acertar el número de cuatro cifras, sino también el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta. Precisamente, esa combinación es la que genera mayor expectativa entre quienes participan diariamente.

Miloto: combinación ganadora para el sorteo del viernes 15 de mayo de 2026

Además, este juego se ha mantenido entre los más consultados del país debido a la facilidad para apostar en puntos autorizados, supermercados, corresponsales y plataformas digitales habilitadas. Dependiendo del valor apostado y de la cantidad de aciertos, los premios pueden representar importantes sumas de dinero para los ganadores.

En Colombia, miles de personas consultan cada noche los resultados de este tipo de sorteos con la ilusión de cambiar su situación económica o recibir un ingreso extra inesperado.

Incluso en redes sociales suele generarse conversación alrededor de los números ganadores y los signos zodiacales que más se repiten durante la semana.

Los operadores también recuerdan a los jugadores la importancia de conservar el tiquete en buen estado y verificar cuidadosamente cada resultado por canales oficiales, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

El resultado del sorteo Súper Astro Luna de este viernes 15 de mayo de 2026 fue el siguiente:

Número ganador: 3630.

Signo zodiacal: Aries.