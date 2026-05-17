Resultados de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este domingo, 17 de mayo de 2026

Este domingo 17 de mayo de 2026 se realizó una nueva jornada de sorteos de las principales loterías autorizadas en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos de azar que operan bajo la supervisión de Coljuegos.

Gracias a esta entidad, se garantiza la legalidad y transparencia de las apuestas en el país, ofreciendo la posibilidad de acceder a importantes premios económicos que han permitido a algunos ganadores cumplir metas personales y familiares.

Por eso, diariamente muchos participantes destinan parte de su dinero con la esperanza de acertar en alguno de los sorteos más populares del país. Así que si jugó en cualquiera de las loterías mencionadas, a continuación podrá verificar las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos.

Paisita Día - 17 de mayo

Premio mayor: 9936.

La Quinta: 1.

Paisita Noche - 17 de mayo

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Paisita, es una lotería que también ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores: una en la tarde, a las 2:00 p. m., y otra en la noche, programada para las 6:00 p.m.

Caribeña Día - 17 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche - 17 de mayo

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña es una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

Dorado Noche - 17 de mayo

Premio mayor: 9678.

La Quinta: 0.

El sorteo de la Lotería Dorado Noche se realiza los días sábados a las 10:15 p.m. y los domingos y festivos a las 7:25 p.m. De este juego de azar hay otros dos sorteos que se juegan entre semana, en la versión día y tarde, ofreciendo a sus apostadores más oportunidades de ganar millonarios premios.