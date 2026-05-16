Resultados ganadores de El Dorado, El paisita y La Caribeña de hoy sábado, 16 de mayo: números de suerte

Este sábado 16 de mayo se desarrolló una nueva jornada de sorteos de las principales loterías autorizadas en Colombia, juegos de azar que operan bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la legalidad y transparencia de las apuestas en el país.

Lotería de Risaralda este viernes, 15 de mayo de 2026: resultado del sorteo

Durante el día, miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de distintas loterías regionales, las cuales mantuvieron su programación habitual de sorteos y premios.

Lotería El Dorado

La Lotería El Dorado, considerada una de las más populares entre los apostadores, realizó sus tradicionales sorteos en horas de la mañana y la tarde. Habitualmente, los participantes consultan los números ganadores sobre las 11:00 a. m. y nuevamente hacia las 3:30 p. m., con el objetivo de verificar si acertaron en sus apuestas.

Mañana

Premio mayor: 4679

La Quinta: 6

Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Por su parte, Lotería El Paisita continúa consolidándose como una de las opciones favoritas, especialmente entre los jugadores de Antioquia. Su trayectoria y la frecuencia de los sorteos han permitido mantener una amplia comunidad de apostadores atentos a los resultados oficiales.

Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

Entretanto, Lotería La Caribeña cerró la jornada con sus sorteos correspondientes a la tarde y la noche, conservando la dinámica habitual de juego y entrega de premios que la caracteriza entre los aficionados a los chances y loterías.

Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Noche