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Resultados ganadores de El Dorado, El paisita y La Caribeña de hoy sábado, 16 de mayo: números de suerte

Los sorteos del sábado arrojaron las cifras ganadoras de las principales loterías del país.

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Redacción Loterías
16 de mayo de 2026 a las 11:21 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado 16 de mayo se desarrolló una nueva jornada de sorteos de las principales loterías autorizadas en Colombia, juegos de azar que operan bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la legalidad y transparencia de las apuestas en el país.

Lotería de Risaralda este viernes, 15 de mayo de 2026: resultado del sorteo

Durante el día, miles de jugadores estuvieron pendientes de los resultados de distintas loterías regionales, las cuales mantuvieron su programación habitual de sorteos y premios.

Lotería El Dorado

La Lotería El Dorado, considerada una de las más populares entre los apostadores, realizó sus tradicionales sorteos en horas de la mañana y la tarde. Habitualmente, los participantes consultan los números ganadores sobre las 11:00 a. m. y nuevamente hacia las 3:30 p. m., con el objetivo de verificar si acertaron en sus apuestas.

Mañana

  • Premio mayor: 4679
  • La Quinta: 6
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Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Por su parte, Lotería El Paisita continúa consolidándose como una de las opciones favoritas, especialmente entre los jugadores de Antioquia. Su trayectoria y la frecuencia de los sorteos han permitido mantener una amplia comunidad de apostadores atentos a los resultados oficiales.

Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

Entretanto, Lotería La Caribeña cerró la jornada con sus sorteos correspondientes a la tarde y la noche, conservando la dinámica habitual de juego y entrega de premios que la caracteriza entre los aficionados a los chances y loterías.

Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente