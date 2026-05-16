Lotería de Risaralda este viernes, 15 de mayo de 2026: resultado del sorteo

La Lotería del Risaralda llevó a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 un nuevo sorteo de su edición habitual, correspondiente al número 2950, el cual se realiza tradicionalmente cada viernes a las 11:00 de la noche.
Resultado del premio mayor
En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número 1993junto a la serie 000, de acuerdo con los primeros resultados entregados por el sorteo.
El acumulado principal asciende a $2.333.333.333, convirtiéndose en uno de los premios más atractivos del plan de premios vigente.
Últimos resultados de la Lotería del Risaralda
En las ediciones más recientes, los resultados han dejado distintas combinaciones ganadoras:
- 8 de mayo de 2026 (sorteo 2949): 0150 - Serie 253
- 30 de abril de 2026 (Sorteo 2948): 6501 – Serie 035
- 24 de abril de 2026 (Sorteo 2947): 4857 – Serie 167
Estos resultados suelen ser tomados como guía por los jugadores frecuentes que analizan tendencias o revisan el historial de los sorteos.
Plan de premios de la Lotería de Risaralda
Además del premio principal, este sorteo cuenta con un completo plan de premios secundarios que distribuye importantes sumas de dinero entre los jugadores.
- Premio mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: 3 premios de $60.000.000
- Secos Cofre de Diamantes: 5 premios de $50.000.000
- Secos Trébol de la Fortuna: 3 premios de $40.000.000
- Secos de Perla: 5 premios de $35.000.000
- Secos Cosecha Millonaria: 11 premios de $30.000.000
Esta estructura de premios brinda varias posibilidades de obtener ganancias en diferentes categorías, más allá del premio mayor.