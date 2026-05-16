Lotería de Risaralda este viernes, 15 de mayo de 2026: resultado del sorteo

La Lotería del Risaralda llevó a cabo este viernes 15 de mayo de 2026 un nuevo sorteo de su edición habitual, correspondiente al número 2950, el cual se realiza tradicionalmente cada viernes a las 11:00 de la noche.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: número ganador de los 10.000 millones de pesos, jueves 14 de mayo

Resultado del premio mayor

En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número 1993junto a la serie 000, de acuerdo con los primeros resultados entregados por el sorteo.

El acumulado principal asciende a $2.333.333.333, convirtiéndose en uno de los premios más atractivos del plan de premios vigente.

Últimos resultados de la Lotería del Risaralda

En las ediciones más recientes, los resultados han dejado distintas combinaciones ganadoras:

8 de mayo de 2026 (sorteo 2949) : 0150 - Serie 253

: 0150 - Serie 253 30 de abril de 2026 (Sorteo 2948): 6501 – Serie 035

6501 – Serie 035 24 de abril de 2026 (Sorteo 2947): 4857 – Serie 167

Estos resultados suelen ser tomados como guía por los jugadores frecuentes que analizan tendencias o revisan el historial de los sorteos.

Plan de premios de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, este sorteo cuenta con un completo plan de premios secundarios que distribuye importantes sumas de dinero entre los jugadores.

Premio mayor: $2.333.333.333

$2.333.333.333 Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: 3 premios de $60.000.000

3 premios de $60.000.000 Secos Cofre de Diamantes: 5 premios de $50.000.000

5 premios de $50.000.000 Secos Trébol de la Fortuna: 3 premios de $40.000.000

3 premios de $40.000.000 Secos de Perla: 5 premios de $35.000.000

5 premios de $35.000.000 Secos Cosecha Millonaria: 11 premios de $30.000.000

Esta estructura de premios brinda varias posibilidades de obtener ganancias en diferentes categorías, más allá del premio mayor.