¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 14 de mayo de 2026

Este jueves, 14 de mayo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

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Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6498 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 4034, mientras que la quinta balota extraída fue el 0.

Resultados del sorteo 6497 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4034

Quinta balota: 0

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6498 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

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Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 13 de mayo de 2026: 7346 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 12 de mayo de 2026: 5155 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 11 de mayo de 2026: 2299 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 13 de mayo de 2026: 0629 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 12 de mayo de 2026: 4032 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 11 de mayo de 2026: 2042 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este viernes, 15 de mayo, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.