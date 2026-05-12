Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 12 de mayo de 2026

Este martes, 12 de mayo de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de la Antioqueñita, un juego de azar que se consolida como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas en Colombia.

Para sus jugadores, esta lotería representa una gran oportunidad de ganar millonarios premios, ampliando las posibilidades gracias a sus dos ediciones diarias —mañana y tarde—.

En el sorteo más reciente de la Antioqueñita día, la combinación de la suerte fue el número 5155, acompañado de la ‘Quinta balota’ número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, martes 12 de mayo de 2026

Sorteo: 6493

Número ganador: 5155

Quinta balota: 9

La dinámica de juego es sencilla, ya que consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. Además, incorpora una quinta balota que aumenta las probabilidades de ganar.

La Antioqueñita Día, también llamada Antioqueñita 1, se realiza diariamente a las 10:00 de la mañana; sin embargo, los domingos y días festivos el sorteo cambia de horario y se juega a las 12:00 del mediodía.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, martes 12 de mayo de 2026

Sorteo: pendiente.

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La versión de la tarde de este juego de azar está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Si no alcanzó a ver los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen con las últimas combinaciones ganadoras de la Antioqueñita Día y Tarde.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de mayo de 2026: 2299 – Quinta balota: 6

– Quinta balota: Sorteo del 10 de mayo de 2026: 8172 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 9 de mayo de 2026: 5820 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde